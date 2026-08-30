Hisar News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में जगह-जगह कचरे के लगे ढेर

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नगर पालिका सफाई कर्मचारियों और दमकल कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना देकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता देवेंद्र लोहान ने की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करना चाहिए।शहर में कई दिनों से कचरा उठान नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरे से दुर्गंध फैलने के साथ मच्छर और अन्य कीट पनपने की आशंका भी बनी हुई है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से कर्मचारियों की मांगों का जल्द समाधान कर हड़ताल समाप्त कराने की मांग की, ताकि शहर में नियमित सफाई और कचरा उठान शुरू हो सके।रोहतक सम्मेलन में तय होगी अगली रणनीति :कर्मचारी नेता देवेंद्र लोहान ने बताया कि रविवार को रोहतक में फायर ब्रिगेड और नगर पालिका कर्मचारियों की सम्मेजन आयोजित किया जाएगा। इसमें आंदोलन को और तेज करने की रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मेलन के बाद आगामी आंदोलन को लेकर फैसला लिया जाएगा।