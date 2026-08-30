फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Gurera villagers gifted a direct bus service to Hisar.

Hisar News: गुरेरा के ग्रामीणों को हिसार के लिए सीधी बस सेवा की सौगात

Sun, 30 Aug 2026 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sun, 30 Aug 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Gurera villagers gifted a direct bus service to Hisar.
सिवानी मंडी के गुरेरा गांव में रोडवेज बस पहुंचने पर चालक-परिचालक का फूलमालाओं से स्वागत करते ग्
सिवानी मंडी। उपमंडल के गांव गुरेरा के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही रोडवेज बस की मांग पूरी हो गई है। लोहारू हलके के विधायक राजबीर फरटिया के प्रयास से हिसार से नालोई जाने वाली रोडवेज बस का रूट अब गुरेरा से होकर निर्धारित किया गया है। बस सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों, नौकरीपेशा लोगों और दैनिक यात्रियों को हिसार सहित आसपास के क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि गुरेरा से हिसार के लिए सीधी बस सुविधा नहीं होने के कारण विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को परेशानी होती थी। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक राजबीर फरटिया से मुलाकात कर हिसार-नालोई बस को गुरेरा से होकर चलाने की मांग रखी थी।
विज्ञापन

ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने हिसार डिपो के अधिकारियों से संपर्क किया और बस का रूट गुरेरा से निर्धारित करवाने के प्रयास किए। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। विद्यार्थियों और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बस सुबह 8:20 बजे सिवानी से चलकर किकराल, गुरेरा, नालोई, गोरछी और चौधरीवास होते हुए हिसार पहुंचेगी। इससे छात्र-छात्राओं, नौकरीपेशा लोगों और अन्य ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

चालक-परिचालक का स्वागत :
शनिवार को बस के पहली बार गुरेरा पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई और चालक-परिचालक का फूल मालाओं से स्वागत किया। ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताते हुए कहा कि उनकी पहल से लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ है। इस मौके पर मुकेश खयालिया, हनुमान, राजेश कुमार, सुरेंद्र, बिल्लू गोदारा, बलवान गोदारा, धर्मपाल सुथार, राहुल शर्मा, मोहित आदि ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed