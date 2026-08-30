Hisar News: रुपये भेजने का झांसा देकर 94 हजार की लगाई चपत

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लिंक खोलते ही खाते से रकम कटनी शुरू हो गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना हांसी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, सुलचानी निवासी सुरेंद्र कुमार ने शिकायत में बताया कि 6 अगस्त को उसके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया। उसने अपना नाम सौरभ बताते हुए कहा कि वह उसके खाते में 20 हजार रुपये भेज रहा है। इसके बाद आरोपी ने 20 हजार रुपये आने का टेक्स्ट मैसेज भेजा।सुरेंद्र ने मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद बैंक खाते का बैलेंस चेक करने पर 20 हजार रुपये कटे मिले। उसने आरोपी को फोन कर जानकारी दी तो उसने रकम वापस करने का भरोसा दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके मोबाइल को हैक कर लिया और खाते से 94 हजार रुपये निकाल लिए।आरोपी ने मोबाइल पर भेजा गया टेक्स्ट मैसेज और लिंक भी डिलीट कर दिया। बाद में उसे साइबर ठगी का पता चला। उसने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराई। सुरेंद्र ने आरोपी का पता लगाकर ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की है।