Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Development works to be done in 18 villages with 1.27 crore

Hisar News: 1.27 करोड़ रुपये से हाेगा 18 गांवों में विकास, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत मिली राशि, सड़क, सीवरेज, पेयजल, शौचालय निर्माण के कार्याें को मिलेगी प्राथमिकता

Tue, 10 Nov 2026 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Development works to be done in 18 villages with 1.27 crore
हिसार। जिले के 18 अनुसूचित जाति (एससी) बाहुल्य गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 1.27 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े गांवों का चयन किया गया है। सभी गांवों को समान बजट आवंटित होगा।
विज्ञापन

गांवों में पहले से चल रहे किसी प्रोजेक्ट का काम अधूरा है तो उसे पूरा कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले को यह राशि मिली है। योजना का संचालन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से किया जाता है।
विज्ञापन

इसके लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उन गांवों का चयन किया जाता है जहां अनुसूचित जाति की आबादी कुल जनसंख्या की 40 प्रतिशत या इससे अधिक है। योजना के बजट से गांवों में सड़क निर्माण व मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, नालियों का निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा स्ट्रीट लाइट लगाने, सामुदायिक सुविधाओं के विकास, विद्युत व्यवस्था में सुधार, शौचालय निर्माण व मरम्मत और विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े कार्य कराए जा सकेंगे। ठोस एवं तरल अपशिष्ट निपटान, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य भी इस राशि से किए जा सकेंगे।

तीन स्तर पर होगी निगरानी : योजना के तहत विकास कार्यों की निगरानी के लिए भी फैसला लिया गया है। आवंटित धन का सही उपयोग ,कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के लिए तीन स्तर पर निगरानी की जाएगी। जिसमें जूनियर इंजीनियर, उपमंडल अधिकारी,कार्यकारी अधिकारी निगरानी करेंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी योजना की निगरानी करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed