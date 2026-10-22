फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   husband doused wife in oil and set her on fire in Hisar

पत्नी को दूसरे आदमी के साथ पकड़ा: गुस्साए पति ने तेल छिड़क कर पत्नी को लगाई आग, खुद भी झुलसा

Thu, 22 Oct 2026 12:15 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Published by: Nivedita Updated Thu, 22 Oct 2026 12:15 PM IST
सार

गांव न्योली कलां निवासी बलवान को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। बुधवार रात को उसने अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के साथ पकड़ लिया। इसे लेकर उसकी पत्नी के साथ काफी झगड़ा हुआ। इसी बीच बलवान ने अपनी पत्नी मीरा पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी।

विज्ञापन
husband doused wife in oil and set her on fire in Hisar
अस्पताल में भर्ती घायल - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिसार के गांव न्योली कलां में बुधवार रात को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के साथ पकड़ लिया। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी के साथ बहसबाजी हो गई। गुस्से में उक्त व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी।
विज्ञापन


इस आग में पत्नी के अलावा पति और दूसरा व्यक्ति भी झुलस गया। तीनों को रात को जिला नागरिक अस्पताल लाया गया जहां से उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। 
विज्ञापन


गांव न्योली कलां निवासी बलवान को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। बुधवार रात को उसने अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के साथ पकड़ लिया। इसे लेकर उसकी पत्नी के साथ काफी झगड़ा हुआ। इसी बीच बलवान ने अपनी पत्नी मीरा पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। इस पर उसकी पत्नी के साथ पकड़े गए व्यक्ति रघुवीर ने आग बुझाने की कोशिश की तो वह भी आग की चपेट में आ गया। यहीं नहीं इस दौरान बलवान भी मामूली रूप से झुलस गया। सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अभी घायलों के बयान दर्ज नहीं हो सके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed