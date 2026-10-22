हिसार में लिव-इन में रह रहे जोड़े ने दी जान: जहर निगला, युवक के बाद महिला की भी माैत; शादीशुदा थी

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गांव किरमारा निवासी प्रवीण ने बताया कि उसका भाई सचिन दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यहां वह किसी महिला के साथ संपर्क में आया जो शादीशुदा थी। वह उस शादीशुदा महिला के साथ सहमति संबंध में रह रहा था। परिवार वालों का उससे कोई संपर्क नहीं था। बुधवार शाम को आजाद नगर थाने से उनके पास फोन आया कि सचिन और उसके साथ रहने वाली महिला मनीषा ने जहर निगल लिया है। इसके बाद वह हिसार आए।प्रवीण ने बताया कि महिला मनीषा शादीशुदा है और वह रोहतक जिले की रहने वाली है। इसका एक 12 साल का बेटा भी है। उसका पति सेना में नौकरी करता है। प्रवीण ने बताया कि सचिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सुरक्षाकर्मी की नौकरी करता था। सचिन और मनीषा दोनों एक ही जाति से संबंध रखते हैं। दोनों ने शाम 5:00 बजे जहर निगला था।