Hisar News: कैमरी रोड अंडरपास में मिला युवक का शव, नशे में गिरने की आशंका
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:00 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:00 PM IST
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हिसार। कैमरी रोड स्थित अंडरपास में मंगलवार अल सुबह वीआईपी कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय जयकुमार का शव मिला। उसके सिर में चोट लगी हुई थी और पास में शराब की बोतल पड़ी मिली।
ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शराब के नशे में अंडरपास से गिरने के कारण उसकी मौत हुई है। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। आजाद नगर थाना पुलिस ने जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
जांच अधिकारी रघुबीर ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे कंट्रोल रूम से अंडरपास में युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो युवक के पास एक टूटा हुआ मोबाइल भी मिला। मोबाइल की मदद से साइबर सेल के माध्यम से परिजनों के मोबाइल नंबर जुटाए गए। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई।
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उन्होंने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान जयकुमार के रूप में की। वह वीआईपी कॉलोनी का रहने वाला था। उसके पिता छवि प्रकाश सीएसी सेंटर चलाते हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की गई है। विसरा जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा।
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ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शराब के नशे में अंडरपास से गिरने के कारण उसकी मौत हुई है। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। आजाद नगर थाना पुलिस ने जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
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जांच अधिकारी रघुबीर ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे कंट्रोल रूम से अंडरपास में युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो युवक के पास एक टूटा हुआ मोबाइल भी मिला। मोबाइल की मदद से साइबर सेल के माध्यम से परिजनों के मोबाइल नंबर जुटाए गए। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई।
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उन्होंने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान जयकुमार के रूप में की। वह वीआईपी कॉलोनी का रहने वाला था। उसके पिता छवि प्रकाश सीएसी सेंटर चलाते हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की गई है। विसरा जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा।