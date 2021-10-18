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हिसार। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीजेयू) के छात्रावास बीएच-4 की मेस शनिवार को दोबारा शुरू हो गई। इससे भोजन की परेशानी झेल रहे विद्यार्थियों को राहत मिली है।मेस शुरू करवाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने शुक्रवार शाम कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन किया था। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार सुबह 10 बजे तक मेस शुरू करवाने का आश्वासन दिया था, जिसे निर्धारित समय में पूरा कर दिया गया।छात्र नेता वीरभान रतेरा ने कहा कि विद्यार्थियों की एकजुटता और संघर्ष से ही समस्याओं का समाधान संभव है। भोजन जैसी बुनियादी सुविधा के लिए विद्यार्थियों को धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देने की मांग की, ताकि विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन न करना पड़े।गौरतलब है कि वीरवार को विश्वविद्यालय के चारों छात्रावासों की मेस बंद हो गई थीं। इसके बाद बीएच-1 और बीएच-2 की मेस शुरू कर दी गई थीं जबकि शुक्रवार को बीएच-3 की मेस भी खोल दी गई थी। बीएच-4 की मेस शुरू होने के साथ ही चारों छात्रावासों में भोजन व्यवस्था बहाल हो गई है।