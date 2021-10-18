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हिसार। एचटीएम थाना पुलिस ने प्लॉट-मकान बेचने और कारोबार में निवेश के नाम पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भिवानी निवासी शुभम गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता मदनलाल के अनुसार, तलवंडी राणा की मार्बल सिटी निवासी कृष्ण कुमार शर्मा ने एसपी कार्यालय में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि शुभम और उसके साथियों ने उनसे 40 लाख रुपये लेकर न तो वादा पूरा किया और न ही रकम लौटाई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2026 को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने 20 नवंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।