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उन्होंने बताया कि साइबर ठग कभी कूरियर कर्मचारी तो कभी डिलीवरी एजेंट बनकर फोन करते हैं और पार्सल पहुंचाने या पता सत्यापन के बहाने लोगों से विशेष कोड डायल करवाते हैं।एसपी के अनुसार ठग लोगों को *21, *61, *67 और *401 जैसे कोड डायल करने के लिए कहते हैं। इससे मोबाइल पर कॉल फॉरवर्डिंग सेवा सक्रिय हो सकती है और आने वाली कॉल दूसरे नंबर पर डायवर्ट हो सकती हैं। ठग इसका दुरुपयोग कर बैंकिंग सत्यापन कॉल और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हासिल करने का प्रयास करते हैं।पुलिस ने लोगों को अनजान कोड डायल न करने, समय-समय पर मोबाइल की कॉल सेटिंग जांचने और अनधिकृत कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय मिलने पर मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क करने की सलाह दी है। इसके अलावा किसी के साथ ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी और बैंक खाते की जानकारी साझा न करने तथा अनजान लिंक पर क्लिक करने या संदिग्ध एप इंस्टॉल करने से बचने के लिए कहा है।ठगी का शिकार होने पर 1930 पर करें कॉलएसपी ने कहा कि साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता जरूरी है। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने लोगों से अपने परिवार और आसपास के नागरिकों को भी साइबर ठगी के नए तरीकों के प्रति जागरूक करने की अपील की।