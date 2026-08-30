Hisar News: रामपाल के डेरे में चोरी का प्रयास विफल, तीन आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार 27 अगस्त की रात करीब 11 बजे डेरे में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात मुख्य सिपाही रमेश कुमार और एसपीओ महावीर को दीवार के पास संदिग्ध आहट सुनाई दी। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो तीन युवक चोरी की नीयत से दीवार फांदकर भागने लगे। पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर पकड़ लिया जबकि दो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। जिन्हें बाद में बाद में गिरफ्तार कर लिया है।पकड़े गए आरोपी की पहचान सोनू उर्फ बुगली निवासी वार्ड नंबर-18, जेवरा (बरवाला) के रूप में हुई। उसके कब्जे से सिल्वर रंग की एक टोपी (कड़ाया) बरामद हुई। पुलिस ने फरार आरोपियों सुमित उर्फ मोटा निवासी गैबीपुर और मनोज उर्फ मुगली निवासी वार्ड नंबर-18, बरवाला को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना बरवाला में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। तीनों को अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।