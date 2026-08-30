हरियाणा: दूध के दाम बढ़ाने पर मंथन, भैंस का दूध ₹100 प्रति लीटर बिकेगा? कम कीमत पर ₹5100 जुर्माने का प्रस्ताव

कुरुक्षेत्र में वीटा प्लांट मैनेजर और डीसी को सौंपा ज्ञापन

कुरुक्षेत्र डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने भी दूध के उचित मूल्य और दूध में मिलावट पर प्रभावी नियंत्रण की मांग उठाई है। एसोसिएशन के महासचिव पौरस मेहला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने वीटा प्लांट मैनेजर सुखदेव राज और उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पशुपालकों ने बढ़ती लागत को देखते हुए दूध के मूल्य में उचित वृद्धि की मांग की। साथ ही दूध से संबंधित समितियों में पशुपालकों को शामिल करने और दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई।