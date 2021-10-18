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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Arrivals of paddy and pearl millet in mandis are picking up pace; only 36 percent of paddy has been lifted

Hisar News: मंडियों में धान-बाजरे की आवक तेज, धान की 36 प्रतिशत ही उठान

Mon, 12 Oct 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 12 Oct 2026 12:24 AM IST
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Arrivals of paddy and pearl millet in mandis are picking up pace; only 36 percent of paddy has been lifted
हिसार। जिले की अनाज मंडियों में धान और बाजरे की आवक लगातार बढ़ रही है लेकिन धान की उठान धीमी है। रविवार तक मंडियों में धान की कुल आवक 22013.70 टन और बाजरे की 7396.10 टन पहुंच गई। अब तक धान की केवल 36 प्रतिशत उठान हो पाई है जबकि 64 प्रतिशत धान अभी भी मंडियों में पड़ा है।
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रविवार सुबह आसमान में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से किसानों की चिंता बढ़ गई। मंडियों में 2493.20 टन धान की आवक हुई। उकलाना मंडी में सबसे अधिक 15016 टन धान पहुंचा। बरवाला मंडी में 4755.50 टन, पाबड़ा में 1623.80 टन और आदमपुर में 618.40 टन धान की आवक हुई।
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जिले की मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं हुई है। आढ़ती समर्थन मूल्य से काफी कम भाव पर खुली बोली में बाजरा खरीद रहे हैं। इससे किसान निराश हैं। किसानों ने 14 अक्तूबर को मंडियों में तालाबंदी कर रोष जताने का निर्णय लिया है।
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रविवार को मंडियों में 591.30 टन बाजरे की आवक हुई। इसके साथ ही कुल आवक 7396.10 टन हो गई। बरवाला मंडी में सबसे अधिक 2943.20 टन बाजरा पहुंचा। हिसार मंडी में 2501.20 टन, उकलाना में 1614.10 टन और आदमपुर में 337.60 टन बाजरे की आवक हुई।
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