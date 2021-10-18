Hisar News: छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई

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प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 15 नवंबर और पोस्ट-मैट्रिक व टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन जमा होंगे। सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है।जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा ने बताया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (केवल शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। संस्थान स्तर पर आईएनओ सत्यापन 30 नवंबर तक और जिला, राज्य एवं मंत्रालय स्तर पर सत्यापन 15 दिसंबर तक होगा।इसी प्रकार पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजनाओं को छोड़कर) के लिए आवेदन 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे। इन योजनाओं में संस्थान स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर और जिला, राज्य एवं मंत्रालय स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ब्यूरो