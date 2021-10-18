Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Application deadline extended on National Scholarship Portal

Hisar News: छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई

Tue, 10 Nov 2026 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Application deadline extended on National Scholarship Portal
हिसार। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन और सत्यापन की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर संचालित योजनाओं के तहत अब विद्यार्थी निर्धारित तिथियों तक आवेदन कर सकेंगे।
विज्ञापन

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 15 नवंबर और पोस्ट-मैट्रिक व टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन जमा होंगे। सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है।
विज्ञापन

जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा ने बताया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (केवल शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। संस्थान स्तर पर आईएनओ सत्यापन 30 नवंबर तक और जिला, राज्य एवं मंत्रालय स्तर पर सत्यापन 15 दिसंबर तक होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी प्रकार पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजनाओं को छोड़कर) के लिए आवेदन 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे। इन योजनाओं में संस्थान स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर और जिला, राज्य एवं मंत्रालय स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed