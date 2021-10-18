Hisar News: छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:03 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:03 AM IST
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हिसार। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन और सत्यापन की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर संचालित योजनाओं के तहत अब विद्यार्थी निर्धारित तिथियों तक आवेदन कर सकेंगे।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 15 नवंबर और पोस्ट-मैट्रिक व टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन जमा होंगे। सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा ने बताया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (केवल शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। संस्थान स्तर पर आईएनओ सत्यापन 30 नवंबर तक और जिला, राज्य एवं मंत्रालय स्तर पर सत्यापन 15 दिसंबर तक होगा।
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इसी प्रकार पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजनाओं को छोड़कर) के लिए आवेदन 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे। इन योजनाओं में संस्थान स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर और जिला, राज्य एवं मंत्रालय स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ब्यूरो
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प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 15 नवंबर और पोस्ट-मैट्रिक व टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन जमा होंगे। सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा ने बताया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (केवल शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। संस्थान स्तर पर आईएनओ सत्यापन 30 नवंबर तक और जिला, राज्य एवं मंत्रालय स्तर पर सत्यापन 15 दिसंबर तक होगा।
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इसी प्रकार पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजनाओं को छोड़कर) के लिए आवेदन 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे। इन योजनाओं में संस्थान स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर और जिला, राज्य एवं मंत्रालय स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ब्यूरो