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प्रतियोगिता के साथ वार्षिकोत्सव-2026 भी आयोजित किया गया। फतेहाबाद की पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर खेलों का शुभारंभ किया। उनके साथ थाना प्रभारी प्रवीन कुमार और प्रवक्ता विनोद कुमार भी मौजूद रहे।अकादमी पहुंचने पर प्रिंसिपल अमनजीत कौर, मुख्य सेवादार सुखदेव सिंह और हेड क्लर्क रुस्तम सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।एसपी ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ खेलों में भाग लेना भी जरूरी है। खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन और नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं। हार-जीत से अधिक महत्वपूर्ण प्रयास और मेहनत है। हार से सीख लेकर निरंतर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थी ही सफलता हासिल करते हैं। इस अवसर पर गतिविधि इंचार्ज मनमीत कौर, परीक्षा इंचार्ज आशीष जिंदल, सभी सदनों के इंचार्ज और समस्त स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।चीफ कोऑर्डिनेटर जसवंत सिंह और खेल शिक्षकों गुरुध्यान सिंह, परवीन कुमार, सरजीत सिंह व अमित कुमार ने बताया कि विभिन्न वर्गों में कड़े मुकाबले देखने को मिले।ये रहे परिणाम :100 मीटर दौड़ (कक्षा 4-5 लड़के): रवकीरत सिंह (अतुल हाउस) प्रथम, अंगदजोत सिंह (अभय हाउस) द्वितीय और अतुल हाउस तृतीय रहा।- 100 मीटर दौड़ (कक्षा 4-5 लड़कियां): अमूल हाउस ने प्रथम और द्वितीय तथा अतुल हाउस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।- 200 मीटर दौड़ (कक्षा 6-8 लड़कियां): अमूल हाउस प्रथम, अतुल द्वितीय और अजय हाउस तृतीय रहा।- 200 मीटर दौड़ (कक्षा 9-12 लड़के): अभय व अतुल हाउस संयुक्त रूप से प्रथम, अमूल द्वितीय और अभय हाउस तृतीय रहा।- 200 मीटर दौड़ (कक्षा 9-12 लड़कियां): अमूल हाउस प्रथम, अतुल द्वितीय और अभय हाउस तृतीय रहा।- 800 मीटर दौड़ (कक्षा 6-8 लड़के):अतुल हाउस प्रथम, अमूल द्वितीय और अभय हाउस तृतीय रहा।- 800 मीटर दौड़ (कक्षा 6-8 लड़कियां): अजय हाउस प्रथम तथा अमूल और अभय हाउस संयुक्त रूप से द्वितीय रहे।- रिले रेस (कक्षा 9-12 लड़के): अभय हाउस प्रथम, अतुल द्वितीय और अजय हाउस तृतीय रहा।- लॉन्ग जंप (लड़के): अमूल हाउस प्रथम, अभय हाउस द्वितीय और तृतीय रहा।- लॉन्ग जंप (लड़कियां): अजय हाउस प्रथम, अमूल द्वितीय और अभय हाउस तृतीय रहा।- शॉट पुट (कक्षा 9-12 लड़के): अजय हाउस प्रथम तथा अमूल हाउस ने द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया।