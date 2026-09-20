Hisar News: आदमपुर-कॉलेज रोड रेलवे फाटक आज 10 घंटे रहेगा बंद

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आदमपुर रेलवे स्टेशन मास्टर विक्रम ने बताया कि रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य निर्धारित समय में किया जाएगा। इसके चलते फाटक करीब 10 घंटे तक बंद रखा जाएगा। उन्होंने वाहन चालकों और राहगीरों से असुविधा से बचने के लिए सहयोग करने व इस दौरान वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की है। रेलवे अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मरम्मत कार्य के दौरान बंद फाटक से निकलने का प्रयास न करें और निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। इससे यातायात व्यवस्था सुचारु रखने में भी मदद मिलेगी। संवाद