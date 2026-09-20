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Hisar News: आदमपुर-कॉलेज रोड रेलवे फाटक आज 10 घंटे रहेगा बंद

Sun, 20 Sep 2026 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:03 PM IST
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Adampur-College Road railway crossing to remain closed for 10 hours today.
आदमपुर। आदमपुर-कॉलेज रोड स्थित रेलवे फाटक संख्या-113 सोमवार, 21 सितंबर को रेलवे ट्रैक की मरम्मत के चलते सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान फाटक से वाहनों और राहगीरों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।
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आदमपुर रेलवे स्टेशन मास्टर विक्रम ने बताया कि रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य निर्धारित समय में किया जाएगा। इसके चलते फाटक करीब 10 घंटे तक बंद रखा जाएगा। उन्होंने वाहन चालकों और राहगीरों से असुविधा से बचने के लिए सहयोग करने व इस दौरान वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की है। रेलवे अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मरम्मत कार्य के दौरान बंद फाटक से निकलने का प्रयास न करें और निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। इससे यातायात व्यवस्था सुचारु रखने में भी मदद मिलेगी। संवाद
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