Hisar News: 64 एमएम बारिश के साथ अंधड़ से 106 बिजली खंभे और 208 पेड़ गिरे

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एनएच-9 समेत कई सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। वन विभाग ने पेड़ हटाकर रास्ते साफ कराए। शहर में जलभराव और कीचड़ से लोगों को परेशानी हुई। तलवंडी राणा में मकान गिरने से दो बच्चों समेत तीन लोग घायल हो गए। वहीं, भामाशाह नगर में करंट लगने से दो गाय और एक बछड़ी की मौत हो गई।सामान्य तौर पर सितंबर में हिसार जिले में 90 एमएम बारिश होती है, लेकिन इस महीने 17 सितंबर से पहले एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। अलसुबह हुई 64 एमएम बारिश से महीने का अधिकांश कोटा एक ही दिन में पूरा हो गया।मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में अब तक 30.4 एमएम बारिश कम हुई है। एक जून से 17 सितंबर तक जिले में 228 एमएम बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस अवधि में 285 एमएम बारिश होनी चाहिए थी। यह सामान्य से करीब 20 प्रतिशत कम है।गांव तलवंडी राणा में सुबह करीब सात बजे बारिश के दौरान एक मकान अचानक गिर गया। हादसे में दो बच्चों और एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों की हालत गंभीर है।सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सरपंच दयाल सिंह ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मकान गिरने से परिवार को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन मौके का जायजा लेकर हरसंभव मदद करे।तेज आंधी से हिसार जिले में 16 और हांसी में 90 बिजली पोल टूट गए। इनमें आदमपुर में 11 और बरवाला में पांच पोल शामिल हैं। आदमपुर में दो ट्रांसफार्मर खराब हुए जिनकी जगह अस्थायी ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल की गई। बारिश रुकते ही बिजली निगम के फील्ड स्टाफ ने लाइनों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। सुबह नौ बजे तक सभी फीडर सुचारू कर दिए गए।बारिश के दौरान भामाशाह नगर के गेट पर करंट लगने से दो गाय और एक बछड़ी की मौत हो गई। सूचना के बाद भी बिजली की लाइन करीब आधे घंटे से अधिक समय बाद बंद की गई। हादसे की जिम्मेदारी को लेकर नगर निगम और बिजली निगम के अधिकारी एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे। बिजली निगम के सिटी सब डिविजन के एसडीओ प्रवीन कुमार ने कहा कि कॉलोनी के वेलकम गेट में लगी स्ट्रीट लाइट से करंट आया है। उनके पोल दूर लगे हैं। नगर निगम के एमई अमित बेरवाल ने कहा कि यह जांच का विषय है और बिजली निगम प्रशासन बेवजह नगर निगम पर दोष मढ़ रहा है।अनाज मंडी की दुकान नंबर 60 में रखी करीब 50 क्विंटल मूंगफली बारिश के पानी में बह गई। आढ़ती जगदीश ने बताया कि देर रात हुई बारिश से मूंगफली सड़क पर बहने लगी। जाल लगाकर उसे बाहर निकाला गया, लेकिन पूरी मूंगफली बरामद नहीं हो सकी। बारिश में भीगी मूंगफली की गुणवत्ता प्रभावित होने से उसका रेट भी कम मिलने की आशंका है।घिराय। देर रात तेज आंधी और बारिश से क्षेत्र में कई जगह पेड़ गिर गए। हांसी-बरवाला मार्ग पर राजली के पास पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हुआ। मशीन की मदद से पेड़ हटाकर रास्ता साफ कराया गया। खरकरी-घिराय और घिराय-राजली मार्ग पर भी कई स्थानों पर पेड़ गिरने से वाहन चालकों और ग्रामीणों को परेशानी हुई। बिजली के टूटे पोल और लाइनों की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की गई। आंधी से गन्ने की फसल बिछ गई, जबकि बाजरा और नरमा-कपास की फसल भी प्रभावित हुई।