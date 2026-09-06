Fatehabad News: स्टेट गतका चैंपियनशिप के विजेताओं को मिलेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच

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चैंपियनशिप के दूसरे दिन रविवार का शुभारंभ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि गतका केवल खेल नहीं बल्कि आत्मरक्षा का भी प्रभावी माध्यम है। यह खेल शरीर के साथ मानसिक मजबूती भी देता है।झींडा ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जल्द गतका की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करेगी। इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिलेगा।अकादमी संचालक स्वर्ण सिंह और एमडी गुरजीत सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 20 जिलों से करीब 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विभिन्न वर्गों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।उन्होंने बताया कि जूनियर खिलाड़ियों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता अगले माह गुरु नानक डिफेंस अकादमी के इसी मैदान में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की सीनियर और जूनियर प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को तेलंगाना में होने वाले खेलो इंडिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा।प्रतियोगिता के दूसरे दिन के परिणामअंडर-11 लड़के, व्यक्तिगत मुकाबलेप्रथम : फतेहाबादद्वितीय : सिरसातृतीय : यमुनानगरअंडर-11 लड़कियां, व्यक्तिगत मुकाबलेप्रथम : फतेहाबादद्वितीय : सिरसाअंडर-14 लड़के, व्यक्तिगत मुकाबलेप्रथम : फतेहाबादद्वितीय : सिरसातृतीय : हिसारअंडर-14 लड़कियां, व्यक्तिगत मुकाबलेप्रथम : सिरसाद्वितीय : फतेहाबादतृतीय : गुरुग्रामअंडर-11 लड़कियां, टीम मुकाबलेप्रथम : सिरसा की टीमद्वितीय : भिवानी की टीमअंडर-11 लड़कियां, सिंगल सोटी टीमप्रथम : सिरसाद्वितीय : भिवानीअंडर-11 लड़के, सिंगल सोटी टीमप्रथम : सिरसाद्वितीय : फतेहाबादअंडर-11 लड़के, फरी सोटी टीमप्रथम : सिरसाद्वितीय : हांसीतृतीय : पंचकूलाअंडर-17 लड़कियां, व्यक्तिगत मुकाबलेप्रथम : कैथलद्वितीय : सिरसातृतीय : भिवानीअंडर-17 लड़कियां, सिंगल सोटी टीमप्रथम : कैथलद्वितीय : सिरसातृतीय : भिवानीअंडर-19 लड़कियां, व्यक्तिगत मुकाबलेप्रथम : सिरसाद्वितीय : भिवानीतृतीय : कैथल व गुरुग्रामअंडर-19 लड़के, व्यक्तिगत मुकाबलेप्रथम : सिरसाद्वितीय : फतेहाबादतृतीय : यमुनानगरअंडर-19 लड़के, फरी सोटी टीमप्रथम : सिरसाद्वितीय : फतेहाबादतृतीय : भिवानीचतुर्थ : रोहतकअंडर-14 लड़के, सिंगल सोटी टीमप्रथम : कैथलद्वितीय : सिरसातृतीय : फतेहाबादचतुर्थ : पंचकूलाअंडर-14 लड़कियां, सिंगल सोटी टीमप्रथम : सिरसाद्वितीय : भिवानीतृतीय : फतेहाबादअंडर-14 लड़के, व्यक्तिगत मुकाबलेप्रथम : सिरसाद्वितीय : फतेहाबादतृतीय : हिसारचतुर्थ : यमुनानगरअंडर-14 लड़के, सिंगल सोटी टीमप्रथम : कैथलद्वितीय : सिरसातृतीय : फतेहाबादचतुर्थ : पंचकूला