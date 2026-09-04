Fatehabad News: बदला मौसम...दोपहर बाद चली हवा, दो दिन बारिश के आसार

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शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से बादलवाही बनी रही। दोपहर तक मौसम सामान्य रहा। शाम करीब चार बजे हवा की गति बढ़ने से मौसम सुहावना हो गया। तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।बारिश होने पर सबसे अधिक लाभ खेतों में खड़ी धान की फसल को मिलने की उम्मीद है। इन दिनों धान की फसल को पर्याप्त पानी की जरूरत रहती है। बारिश होने से किसानों को सिंचाई पर होने वाले खर्च में राहत मिल सकती है।जन्माष्टमी पर टोहाना में बरसे बादलटोहाना। जन्माष्टमी के दिन दोपहर बाद हुई तेज बारिश से शहर में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों और मुख्य मार्गों पर जलभराव हो गया। रतिया रोड पर घुटनों तक पानी भरने से आवागमन प्रभावित रहा।रतिया रोड पर जलभराव के कारण दुर्गा मंदिर, प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर, शनिदेव मंदिर और गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। जन्माष्टमी पर मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा।जमालपुर रोड, भूना रोड, डांगरा रोड, आंबेडकर चौक, हिसार रोड और चंडीगढ़ रोड भी जलमग्न रहे। अनाज मंडी, मॉडल टाउन और आईटीआई के आसपास भी पानी जमा रहा। कई जगह दुकानों और घरों में पानी घुस गया। जलभराव से वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा।