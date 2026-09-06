फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Weather changes in Fatehabad: 10 minutes of rain brings relief from humidity but adds to woes due to garbage

Fatehabad News: फतेहाबाद में बदला मौसम, 10 मिनट की बारिश, उमस से राहत पर कचरे से बढ़ी मुसीबत

Sun, 06 Sep 2026 10:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 06 Sep 2026 10:15 PM IST
विज्ञापन
Weather changes in Fatehabad: 10 minutes of rain brings relief from humidity but adds to woes due to garbage
फतेहाबाद के थाना रोड पर हुआ कीचड़ संवाद
फतेहाबाद। रविवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे मौसम बदला और करीब 10 मिनट तक बारिश हुई। तापमान गिरने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। वहीं 32 दिन से जमा कचरे ने बारिश के बाद शहर की परेशानी बढ़ा दी।
विज्ञापन

बारिश के बाद शहर की कई सड़कों और गलियों में कचरे के ढेरों के आसपास पानी फैल गया। कचरे के साथ पानी जमा होने से दुर्गंध और गंदगी की समस्या और बढ़ गई। कई स्थानों पर कचरा सड़क किनारे तक फैला हुआ था। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन

शहरवासी अमन, प्रदीप, ललित और अशोक ने बताया कि लंबे समय से कचरा उठान नहीं होने के कारण पहले ही शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अब बारिश के बाद इनसे परेशानी और बढ़ गई है। उनका कहना है कि लंबे समय से जमा कचरे के कारण बारिश के पानी की निकासी में भी दिक्कत हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

यदि आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहता है तो कचरे के ढेरों के आसपास जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे दुर्गंध और मच्छरों की समस्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

-------------
कचरा उठान और सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग
शहरवासियों ने प्रशासन और नगर परिषद से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जमा कचरा जल्द उठाने की मांग की है। इसके साथ नियमित सफाई व्यवस्था बहाल करने की भी मांग की गई है। लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था सुचारु होने से बारिश के दौरान पैदा होने वाली समस्याओं से राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पिछले 32 दिनों से हड़ताल पर हैं। इसके चलते शहर में कचरा उठान और सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लगातार कचरा जमा होने से शहरवासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रविवार की बारिश ने इस समस्या को और सामने ला दिया। लोगों ने प्रशासन से सफाई कर्मचारियों की समस्या का जल्द समाधान कर शहर में नियमित कचरा उठान शुरू करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed