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Fatehabad News: मांगें न मानने पर नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी

Wed, 07 Oct 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 07 Oct 2026 11:28 PM IST
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Warning to block the national highway if demands are not met
रतिया धरना लगाते हुए किसान यूनियन के सदस्य प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए : संवाद
रतिया। अनाज मंडी में धान की सुचारु खरीद न होने, नमी के नियमों और 28 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा पर किसानों ने बुधवार को मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हुए प्रदर्शन की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान गुरलाल नथवान और जिला उपप्रधान गग्गी चहल ने की।
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किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की कथित मिलीभगत से व्यापारियों द्वारा धान कम दामों पर खरीदा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मनदीप सिंह और जिला प्रधान ओमप्रकाश हसंगा ने कहा कि किसानों को एमएसपी से कम कीमत मिल रही है। किसानों के अनुसार मंडी में धान 2100 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जा रहा है।
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किसानों ने 28 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा हटाने, नमी के मानकों में ढील देने और एमएसपी पर पारदर्शी खरीद की मांग की। डीएफएससी कुशलपाल बूरा ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
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किसानों ने मांगें पूरी न होने पर मार्केट कमेटी कार्यालय में तालाबंदी और नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। इस मौके पर रणजीत बोडा, सुखदीप रंधावा, पाल संधू, जादी चहल, हरदेव हुकमावाली, जोगा बोडा और लाड़ी चहल आदि उपस्थित रहे।
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