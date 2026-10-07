Fatehabad News: मांगें न मानने पर नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी

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किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की कथित मिलीभगत से व्यापारियों द्वारा धान कम दामों पर खरीदा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मनदीप सिंह और जिला प्रधान ओमप्रकाश हसंगा ने कहा कि किसानों को एमएसपी से कम कीमत मिल रही है। किसानों के अनुसार मंडी में धान 2100 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जा रहा है।किसानों ने 28 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा हटाने, नमी के मानकों में ढील देने और एमएसपी पर पारदर्शी खरीद की मांग की। डीएफएससी कुशलपाल बूरा ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।किसानों ने मांगें पूरी न होने पर मार्केट कमेटी कार्यालय में तालाबंदी और नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। इस मौके पर रणजीत बोडा, सुखदीप रंधावा, पाल संधू, जादी चहल, हरदेव हुकमावाली, जोगा बोडा और लाड़ी चहल आदि उपस्थित रहे।