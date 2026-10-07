Fatehabad News: जिले में सीवर के उपचारित पानी का 100 प्रतिशत सिंचाई में उपयोग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्य अभियंता ने शहर की सीवरेज व्यवस्था और मल शोधन संयंत्र (एसटीपी) का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से एसटीपी की क्षमता, प्रतिदिन पहुंचने वाले सीवरेज, उपचारित पानी की मात्रा और ट्रीटमेंट प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उपचारित पानी का दोबारा उपयोग भूजल और ताजे पानी पर निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है।उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सीवरेज कार्यों में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था भी जांची गई। मुख्य अभियंता ने कर्मचारियों से सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी ली।उन्होंने कहा कि सीवरेज कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की पालना में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर एसडीओ सतपाल रोज, जेई बलविंद्र सिंह समेत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।