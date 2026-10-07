विशाल ज्वैलर्स चोरी केस : 400 ग्राम सोना व 4.250 किलो चांदी बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 07 Oct 2026 11:25 PM IST
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फतेहाबाद। विशाल ज्वैलर्स में जेवर चोरी मामले में पुलिस ने रिमांड के दौरान दो आरोपियों से 400 ग्राम सोना और 4.250 किलोग्राम चांदी बरामद की है। मामले का मुख्य आरोपी योगेश वधवा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
पुलिस ने मामले में विनीत कुमार निवासी शिव नगर हिसार और नवीन निवासी काठमंडी फतेहाबाद को गिरफ्तार किया था। दोनों को 2 सितंबर को सात दिन के रिमांड पर लिया गया था। पुलिस ने चोरी किए गए सोने और चांदी की बरामदगी के लिए कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगी थी।
मामले में शोरूम संचालक साहिल की शिकायत पर पिछले वीरवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि विनीत ने चोरी किया गया सोना राजस्थान के नरेडा कोठपुतली स्थित अपनी बुआ के घर छिपाया था। इसके अलावा कुछ सोना आरोपी योगेश की ससुराल जम्मू-कश्मीर में छिपाए जाने की बात सामने आई थी।
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पुलिस जांच में फतेहाबाद, हिसार और सिरसा के कई ज्वैलर्स भी जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि चोरी किए गए जेवर इन ज्वैलर्स को बेचे गए हैं। पुलिस के अनुसार मामले में मुख्य आरोपी योगेश वधवा की गिरफ्तारी अभी बाकी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद चोरी किए गए शेष जेवरात की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का पता चलने की संभावना है।
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पुलिस ने मामले में विनीत कुमार निवासी शिव नगर हिसार और नवीन निवासी काठमंडी फतेहाबाद को गिरफ्तार किया था। दोनों को 2 सितंबर को सात दिन के रिमांड पर लिया गया था। पुलिस ने चोरी किए गए सोने और चांदी की बरामदगी के लिए कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगी थी।
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मामले में शोरूम संचालक साहिल की शिकायत पर पिछले वीरवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि विनीत ने चोरी किया गया सोना राजस्थान के नरेडा कोठपुतली स्थित अपनी बुआ के घर छिपाया था। इसके अलावा कुछ सोना आरोपी योगेश की ससुराल जम्मू-कश्मीर में छिपाए जाने की बात सामने आई थी।
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पुलिस जांच में फतेहाबाद, हिसार और सिरसा के कई ज्वैलर्स भी जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि चोरी किए गए जेवर इन ज्वैलर्स को बेचे गए हैं। पुलिस के अनुसार मामले में मुख्य आरोपी योगेश वधवा की गिरफ्तारी अभी बाकी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद चोरी किए गए शेष जेवरात की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का पता चलने की संभावना है।