Fatehabad News: वार्डों में पहुंची गाड़ियां रोकीं, हवा निकाली कार्यालय के गेट पर डाला कूड़ा, नारेबाजी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

कर्मचारी तीनों गाड़ियों को वापस नगर पालिका कार्यालय ले आए। इसके बाद गाड़ियों में लदा कूड़ा पालिका परिसर में उतारकर बिखेर दिया गया। कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। वहीं कूड़ा उठाने वाले एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की हवा भी निकाल दी।कर्मचारी नेता भूप सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए 6 गाड़िया भेजी गई थी। कर्मचारियों को इसकी सूचना मिली तो वे गाड़ियों के पीछे पहुंच गए। वार्ड 16, वार्ड 17 और मुख्य बाजार में से तीनों गाडि़यों को नगर पालिका परिसर में वापस ले आए। इसके बाद गाड़ियों में पड़ा कूड़ा परिसर में ही बिखेर दिया गया।पुलिस सुरक्षा में भेजी गई थीं गाड़ियांनगर पालिका सचिव शुभम कुमार ने बताया कि पुलिस सुरक्षा के बीच डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए तीन गाड़ियां शहर के विभिन्न वार्डों में भेजी गई थीं। प्रशासन का प्रयास है कि शहर की सफाई व्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लाई जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवा दी जाएगी। सचिव ने बताया कि नगर पालिका कार्यालय के आगे कूड़ा फेंकने के मामले में कानूनी प्रक्रिया के बारे में उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।