Fatehabad News: व्यापार मंडल चुनाव में पांच पदों पर सर्वसम्मति, कोषाध्यक्ष पर पेच

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प्रधान पद के लिए जगदीश भादू, रमेश कुमार और नरेश कुमार ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें सहमति बनने के बाद रमेश कुमार को प्रधान चुन लिया गया। वरिष्ठ उपप्रधान पद पर सुरेश जिंदल का ही नामांकन होने से उनकी स्थिति पहले ही स्पष्ट थी।उपप्रधान पद पर कृष्ण कुमार और हरभजन कम्बोज मैदान में थे। इनमें हरभजन कम्बोज के नाम पर सहमति बनी। सचिव पद पर बागाराम और ज्ञानचंद ने नामांकन दाखिल किया था। सहमति के बाद बागाराम को चुना गया। ज्ञानचंद इस फैसले से नाराज नजर आए और उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया।सहसचिव पद पर राजेंद्र कुमार और सुरजीत कुमार उम्मीदवार थे। आपसी सहमति से राजेंद्र कुमार के नाम पर सहमति बनने की बात सामने आई है। कोषाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र कुमार और नवीन कुमार के बीच मुकाबले की स्थिति बनी हुई है।सुरेंद्र कुमार के नाम पर सहमति बनने के बाद नवीन कुमार ने नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि वह नामांकन वापस नहीं लेंगे तथा चुनाव लड़ेंगे। व्यापार मंडल के चुनाव 13 सितंबर को प्रस्तावित हैं। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 28 अगस्त है। यदि सभी पदों पर उम्मीदवार नामांकन वापस ले लेते हैं तो चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी।:: अनाज मंडी के व्यापार मंडल के चुनाव की प्रक्रिया में वीरवार को नामांकन की जांच की गई है जिसमें सभी नामांकन ठीक मिले हैं। शुक्रवार को नामांकन वापस लेने का दिन है। अगर किसी भी पद पर एक से अधिक उम्मीदवार होंगे तो चुनाव करवाया जाएगा।- गोपाल राय चौधरी, चुनाव अधिकारी, व्यापार मंडल, फतेहाबाद।