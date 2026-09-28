Fatehabad News: जिले में तीन एजेंसियां संभालेंगी धान की सरकारी खरीद

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जिले में कुल 50 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख अनाज मंडियां और ग्रामीण खरीद केंद्र शामिल हैं ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर न जाना पड़े। इस बार सरकार ने धान की खरीद की जिम्मेदारी तीन सरकारी एजेंसी फूड सप्लाई विभाग, हैफेड और हरियाणा वेयरहाउस को सौंपी है।सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी तय कर दिया है। इस बार धान का सरकारी मूल्य 2431 रुपये निर्धारित किया गया है। जो पिछली बार करीब 2369 रुपये प्रति क्विंटल था।जिले में ये बनाए गए हैं खरीद केंद्रजिले में प्रशासन की ओर से फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, भूना, जाखल, धारसूल मंडी के अलावा अहरवां, अकांवाली, अयाल्की, अलीकां, बबनपुर, बहबलपुर, वाड़ा, बोड़ा, ब्राह्मणवाला, बुवान, चांदपुरा, ढाणी बबनपुर, धारसुल, दिगोह, हसंगा, हिंदवाला, करंडी, लांबा, महमदकी, म्योंद, नांगला, नन्हेंड़ी, रहनवाली, एसपी सोत्र, सनियाना, शक्करपुरा, ठरवा, ढांड, कमाना, लधुवास, भूदंडवास, लाली, गोरखपुर, तामसपुरा, भट्ट कलां, पीली मंदोरी, किरढान, नहला, ढाणी गोपाल, नागपुर, भिरड़ाना, भट्ट खुर्द, ढाणी दादूपुर, रसूलपुर और सहनाल रोड रतिया में खरीद केंद्र बनाया गया है।पिछले साल टूटा था खरीद का रिकॉर्डजिले में साल 2025 में धान खरीद ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 2025 में 11 लाख 2 हजार 616 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि करीब 7 लाख से 8 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो सकती है। जिसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है।मंडी अलाॅट लेकिन मिलर्स को लेकर अभी भी दिक्कत बरकरारधान खरीद शुरू होने में दो दिन का समय बाकी है, लेकिन मिलिंग को लेकर सरकार और राइस मिलर्स के बीच विवाद गहरा गया है। नई नीति में एफडी की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने, पिछले सीजन का सीएमआर नहीं उठने और बकाया भुगतान लंबित रहने से मिलर्स नाराज हैं। जिले की करीब 300 राइस मिलों में से अब तक केवल अब तक 45 मिल संचालकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जबकि पिछले साल 261 मिलों ने काम किया था।धान की खरीद के लिए तैयारियां चल रही हैं। जिले में 50 केंद्रों पर तीन एजेंसियां धान की खरीद करेंगी। किसानों से अपील है कि वे अपनी फसल को सुखाकर लेकर आएं। 17 प्रतिशत नमी वाला धान ही एजेंसी की ओर से खरीदा जाएगा।- कुशल पाल बूरा, डीएफएससी फतेहाबाद।