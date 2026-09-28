Fatehabad News: लूट की खबर से हड़कंप, चालक के बयान बदले तो पुलिस ने शुरू की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 28 Sep 2026 11:07 PM IST
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भूना। फतेहाबाद रोड पर राधा स्वामी सत्संग घर के नजदीक सोमवार शाम टाटा एस चालक से 1.30 लाख रुपये लूटने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि चालक के पूछताछ के दौरान बार-बार बयान बदलने के कारण पुलिस फिलहाल पूरी घटना को संदिग्ध देख रही है।
स्वामीनगर, फतेहाबाद निवासी मंगत राम सोमवार शाम भूना अनाज मंडी स्थित दुकान नंबर 27 पर भैंस के नीचे बिछाने वाले गद्दे लेकर आया था। गद्दों को टोहाना रोड स्थित एक गोदाम में उतारने के बाद दुकानदार अनुज कुमार ने मंगत राम को संबंधित गद्दा व्यापारी को देने के लिए 1.30 लाख रुपये दिए।
मंगत राम के अनुसार वह रुपये लेकर टाटाएस फतेहाबाद से रोड की तरफ जा रहा था। राधा स्वामी सत्संग घर के पास पीछे से आई एक कार में सवार तीन युवकों ने टाटा एस के आगे कार लगाकर उसे रोक लिया। आरोप है कि युवकों ने चालक को डराया-धमकाया और उससे 1.30 लाख रुपये लेकर कार से फतेहाबाद की तरफ फरार हो गए।
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घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष कंवरपाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चालक से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार चालक घबराया हुआ था और पूछताछ के दौरान उसके बयान में बदलाव सामने आया। इसके चलते पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी।
समाचार लिखे जाने तक पुलिस चालक से पूछताछ कर रही थी और घटना की वास्तविकता स्पष्ट नहीं हो सकी थी। थाना प्रभारी कंवर सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद ही लूट की वारदात स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि चालक अपने बयान बार-बार बदल रहा है। इसलिए दूसरे पहलुओं पर जांच की जा रही है।
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स्वामीनगर, फतेहाबाद निवासी मंगत राम सोमवार शाम भूना अनाज मंडी स्थित दुकान नंबर 27 पर भैंस के नीचे बिछाने वाले गद्दे लेकर आया था। गद्दों को टोहाना रोड स्थित एक गोदाम में उतारने के बाद दुकानदार अनुज कुमार ने मंगत राम को संबंधित गद्दा व्यापारी को देने के लिए 1.30 लाख रुपये दिए।
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मंगत राम के अनुसार वह रुपये लेकर टाटाएस फतेहाबाद से रोड की तरफ जा रहा था। राधा स्वामी सत्संग घर के पास पीछे से आई एक कार में सवार तीन युवकों ने टाटा एस के आगे कार लगाकर उसे रोक लिया। आरोप है कि युवकों ने चालक को डराया-धमकाया और उससे 1.30 लाख रुपये लेकर कार से फतेहाबाद की तरफ फरार हो गए।
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घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष कंवरपाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चालक से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार चालक घबराया हुआ था और पूछताछ के दौरान उसके बयान में बदलाव सामने आया। इसके चलते पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी।
समाचार लिखे जाने तक पुलिस चालक से पूछताछ कर रही थी और घटना की वास्तविकता स्पष्ट नहीं हो सकी थी। थाना प्रभारी कंवर सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद ही लूट की वारदात स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि चालक अपने बयान बार-बार बदल रहा है। इसलिए दूसरे पहलुओं पर जांच की जा रही है।