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Fatehabad News: बारिश के पानी निकासी के लिए बनने वाले नाले ही अधूरे छोड़ दिए

Mon, 28 Sep 2026 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 28 Sep 2026 11:13 PM IST
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The very drains meant for rainwater drainage were left incomplete
ढाणी सांचला रोड पर अधूरा नाला। स्रोत जागरूक पाठक
भूना। शहर में बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए करीब दो करोड़ रुपये से विभिन्न स्थानों पर बनाए गए नालों के निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शहरवासियों का आरोप है कि कई जगह नालों का निर्माण अधूरा पड़ा है और कुछ नाले निर्माण के बाद ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके बावजूद ठेकेदारों द्वारा नगर पालिका में बिल जमा करवाने की बात कही जा रही है।
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ढाणी सांचला रोड पर करीब 50 लाख रुपए की लागत से दो नालों का निर्माण करवाया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों नालों को आपस में जोड़ा ही नहीं गया, जिससे बरसाती पानी की निकासी का पूरा सिस्टम प्रभावी नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि नालों के निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब कई स्थानों पर नाले टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं।
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राजेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, रामकुमार, सुरेश कुमार और बलजीत सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि टेंडर के एस्टीमेट में नालों के ऊपर आरसीसी स्लैब का प्रावधान है लेकिन ये नहीं डाले गए। खुले नालों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया कि अधूरे काम के बावजूद बिल भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
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लोगों ने प्रशासन से पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच करवाने और गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान करने की मांग की है। वार्ड 15 की पार्षद सुमन शर्मा ने अधिकारियों को लिखित में शिकायत देकर ठेकेदार की नाले निर्माण का भुगतान नहीं करने की मांग की है। पार्षद ने बताया की नालों का लेवल ठीक नहीं और इन्हें आपस में जोड़ा भी नहीं गया है।

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बिना लिखित शिकायत भी जांच करवाएंगे
नगर पालिका सचिव दीपक कुमार ने बताया कि उनके पास इस संबंध में अभी कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। इसके बावजूद नालों का मौके पर निरीक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तब तक संबंधित ठेकेदारों के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।
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