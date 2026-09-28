Fatehabad News: बारिश के पानी निकासी के लिए बनने वाले नाले ही अधूरे छोड़ दिए

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ढाणी सांचला रोड पर करीब 50 लाख रुपए की लागत से दो नालों का निर्माण करवाया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों नालों को आपस में जोड़ा ही नहीं गया, जिससे बरसाती पानी की निकासी का पूरा सिस्टम प्रभावी नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि नालों के निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब कई स्थानों पर नाले टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं।राजेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, रामकुमार, सुरेश कुमार और बलजीत सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि टेंडर के एस्टीमेट में नालों के ऊपर आरसीसी स्लैब का प्रावधान है लेकिन ये नहीं डाले गए। खुले नालों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया कि अधूरे काम के बावजूद बिल भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।लोगों ने प्रशासन से पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच करवाने और गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान करने की मांग की है। वार्ड 15 की पार्षद सुमन शर्मा ने अधिकारियों को लिखित में शिकायत देकर ठेकेदार की नाले निर्माण का भुगतान नहीं करने की मांग की है। पार्षद ने बताया की नालों का लेवल ठीक नहीं और इन्हें आपस में जोड़ा भी नहीं गया है।बिना लिखित शिकायत भी जांच करवाएंगेनगर पालिका सचिव दीपक कुमार ने बताया कि उनके पास इस संबंध में अभी कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। इसके बावजूद नालों का मौके पर निरीक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तब तक संबंधित ठेकेदारों के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।