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Fatehabad News: नगर पालिका रद्द कर पंचायत लागू करने की मांग

Mon, 28 Sep 2026 11:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 28 Sep 2026 11:07 PM IST
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Demand to abolish the municipality and implement the Panchayat system
भूना। कंबोज बिरादरी के लोग पुनः पंचायत बनाने की मांग को लेकर समाज की 30 तारीख की बैठक को लेकर र
भूना। नगर पालिका रद्द कर ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर 2 अक्तूबर को प्रस्तावित महापंचायत की तैयारियां तेज हो गई हैं।
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इससे पहले विभिन्न समुदायों के लोग शहर में पैदल प्रदर्शन और जुलूस निकालते हुए पुरानी जनता धर्मशाला पहुंचेंगे। महापंचायत में नगर पालिका को तत्काल प्रभाव से रद्द कर भूना में ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी।
महापंचायत को लेकर शहर में अलग-अलग समुदायों की बैठकें हो रही हैं और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कंबोज समाज के लोगों ने 30 सितंबर को समाज की पंचायत बुलाने का निर्णय लिया है। समाज के बुद्धिजीवी एवं सम्मानित सदस्यों की बैठक में 2 अक्टूबर की महापंचायत में बड़ी संख्या में शामिल होने पर सहमति बनी।
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अलग-अलग समाज की बैठकों से बढ़ी सक्रियता
आयोजकों के अनुसार, शहरवासी लंबे समय से विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। उनका दावा है कि महापंचायत में शहर के अलावा आसपास की ढाणियों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। उनका कहना है कि नगर पालिका अप्रूव्ड एरिया से बाहर होने के कारण उनके कई काम नहीं हो पा रहे हैं।
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