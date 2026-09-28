Fatehabad News: जिले में फसल गिरदावरी का 63 फीसदी काम अब भी अधूरा

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गिरदावरी में देरी का मुख्य कारण पटवारियों की कमी और तकनीकी खामियां बताई जा रही हैं। इसका असर किसानों से जुड़े राजस्व कार्यों पर भी पड़ रहा है। जिला राजस्व लेखाकार गिरधारी ने बताया कि जिले में कुल 1,11,076.66 एकड़ क्षेत्र की गिरदावरी की जानी थी। इनमें से अब तक 2,40,892.65 एकड़ क्षेत्र की गिरदावरी पूरी होने तथा 70,184.012 एकड़ क्षेत्र की गिरदावरी लंबित हैं।लंबित कार्य करीब 36.81 फीसदी बताया गया है। आंकड़ों में कुल क्षेत्रफल और पूर्ण क्षेत्रफल के बीच अंतर होने के कारण विभागीय स्तर पर भी आंकड़ों के मिलान की जरूरत दिखाई दे रही है।भट्टूकलां सबसे कम तो टोहाना 57 फीसदी गिरदावरीसबसे कम प्रगति भट्टूकलां क्षेत्र में बताई जा रही है। यहां अभी तक महज 22 फीसदी गिरदावरी का काम पूरा हो पाया है। ऐसे में शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। जिले में गिरदावरी का कार्य 120 पटवारियों के पदों के माध्यम से किया जाना है, लेकिन पटवारियों की कमी के कारण मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार है।तकनीकी खराबी से हो रही देरीइसके अलावा ऑनलाइन गिरदावरी प्रक्रिया के दौरान तकनीकी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। मोबाइल फोन एप और ऑनलाइन रिकॉर्ड से संबंधित समस्याओं के कारण मौके पर फसल का विवरण दर्ज करने में समय लग रहा है। अधिकारियों के सामने अब लंबित गिरदावरी को तेजी से पूरा करने की चुनौती है। किसानों के लिए फसल का सही रिकॉर्ड दर्ज होना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी आधार पर कई राजस्व और कृषि संबंधी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। विभाग द्वारा शेष कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।तहसील-कुल क्षेत्रफल-(एकड़) सत्यापित क्षेत्रफल- (एकड़)लंबित क्षेत्रफल-सत्यापित प्रतिशतभट्टू कलां-28,001.19 -6,205.625 -21,795.565-22.16भूना-15,983.904-6,857.75-9,126.154-42.90फतेहाबाद- 35,905.617-13,717.544-22,188.073-38.20जाखल-1,903.214-977.631-925.583-51.37कुलां- 3,498.035-2,099.3-1,398.735-60.01रतिया-17,168.329-6,108.4-11,059.929-35.58टोहाना-8,616.373-4,926.4-3,689.973-57.17कुल योग1,11,076.662-40,892.65-70,184.012-36.81