Fatehabad News: बादलों और बूंदाबांदी से छह डिग्री गिरा तापमान, ठंड का हुआ अहसास

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रविवार को जिले में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में गिरावट से लोगों को हल्की ठंड का अहसास होने लगा है। किसान रामप्रताप, मोहर सिंह, भगवानदास, कांशीराम और श्रवण ने बताया कि खेतों में नरमा की चुगाई और सरसों की बिजाई का काम चल रहा है। अचानक मौसम बदलने और बूंदाबांदी से काम प्रभावित होने की आशंका है।नरमा की चुगाई कर रहे किसान चाहते हैं कि मौसम साफ रहे ताकि फसल का काम समय पर पूरा हो सके। वहीं सरसों की बिजाई कर रहे किसान भी मौसम पर नजर बनाए हुए हैं।धान कटाई प्रभावित होने का डरदूसरी ओर धान की कटाई करने वाले किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। खेतों में धान की फसल पक कर तैयार है और कई जगह कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में बादल छाने और बूंदाबांदी होने से कटाई तथा फसल को सुखाने के काम में परेशानी आने की आशंका है। किसानों को डर है कि यदि मौसम खराब होता है तो धान की कटाई प्रभावित हो सकती है।:: प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव आया है। जिससे 14 से 16 अक्तूबर के दौरान राज्य में ज्यादातर स्थानों पर आंशिक बादलवाही तथा हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है जिससे तापमान में गिरावट आने के आसार है। इसके बाद मौसम खुश्क रहने के आसार हैं।- डॉ. मदन खिचड़ विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, एचएयू हिसार।