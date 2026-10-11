Fatehabad News: त्योहारों पर सुरक्षा का पहरा, जिले में 23 नाके और 40 पेट्रोलिंग टीमें तैनात

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पहले से मौजूद 13 स्थायी नाकों के साथ अब जिले में कुल 23 नाकों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं गश्त के लिए 25 मौजूदा पेट्रोलिंग टीमों के अतिरिक्त 15 टीमें तैनात की गई हैं। इस तरह कुल 40 पेट्रोलिंग टीमें सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी।एसपी निकिता ने थाना और चौकी प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का जोर केवल नाकाबंदी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। ताकि आमजन अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित समझें।अंतरराज्यीय नाकों पर चौबीस घंटे निगरानीजिले के सात अंतरराज्यीय और नौ अंतर जिला नाकों पर पुलिसकर्मी 24 घंटे निगरानी रखेंगे। इसके अलावा अपराध जांच शाखाओं की पांच विशेष टीमें भी सक्रिय रहेंगी। पीसीआर और राइडर टीमों को नियमित गश्त करने तथा संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।महिला सुरक्षा और यातायात पर भी जोरत्योहारी खरीदारी के दौरान बाजारों में भीड़ को देखते हुए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। महिला पुलिस की गश्त बढ़ाने के साथ सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी।त्योहारों के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की कि किसी भी अपुष्ट संदेश को साझा न करें और शांति व भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 88140-11741 या आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर दें।- निकिता खट्टर, एसपी