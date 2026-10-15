Fatehabad News: मुख्य मार्गों के किनारे उगी झाड़ियों से आधे हो गए रोड, हादसों की आशंका

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इससे सड़क किनारे बनी सफेद पट्टियां झाड़ियों में छिपती जा रही हैं और मार्ग संकरा हो गया है। इससे हादसे होने की आशंका बनी रहती है। इन झाड़ियों के कारण आमने-सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देने और मोड़ पर सामने की स्थिति का सही आकलन नहीं हो पाने से हादसों की आशंका बनी हुई है।फतेहाबाद भट्टू मार्ग राजस्थान को जोड़ता है। इससे इस मार्ग से रोजाना हजारों वाहन और पैदल राहगीर गुजरते हैं लेकिन झाड़ियों की कटाई और सफाई नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अचानक सामने वाहन आने पर संतुलन संभालना मुश्किल हो सकता है।झाड़ियों से बचने के लिए बीच सड़क पर आ रहे दुपहिया चालकइन झाडि़यों के दुपहिया वाहन चालकों को इनसे बचने के लिए कई बार सड़क के बीच की ओर आना पड़ता है। ऐसे में पीछे से आने वाले वाहनों और सामने से गुजर रहे यातायात के साथ टकराव का खतरा बढ़ जाता है। पैदल राहगीरों को भी सड़क किनारे सुरक्षित जगह नहीं मिल पाती। वाहन चालक रणसिंह, घड़सीराम और विजेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य मार्गों पर लगातार वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सड़क किनारे झाड़ियों का फैलाव राहगीरों की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बन सकता है।ग्रामीणों ने की तत्काल कटाई-सफाई की मांगगांव मेहूवाला से ढिंगसरा संपर्क मार्ग और फतेहाबाद खैराती रोड को लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से प्रभावित मार्गों के किनारे उगी झाड़ियों की तत्काल कटाई कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क की सफेद पट्टियों तक फैली झाड़ियों को हटाकर किनारों की सफाई करवाई जानी चाहिए ताकि वाहन चालकों को सड़क की वास्तविक चौड़ाई का पता चल सके और सामने से आने वाले वाहनों को समय रहते देखा जा सके।:: सर्दी व धुंध का मौसम शुरू होने से पहले सड़कों की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। जिसमें झाड़ियों की कटाई व सफेद पट्टी बनाए जाने का काम शामिल है।- राहुल चहल, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, फतेहाबाद।