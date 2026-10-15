Fatehabad News: खिलाड़ियों के अभ्यास में बाधा बने जर्जर हॉल की अब 45 लाख रुपये से बदलेगी सूरत

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मल्टीपर्पज हॉल में कुश्ती और जिम्नास्टिक के खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। यहां खेल प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों का आयोजन भी होता है। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण हॉल के कई हिस्से खराब हो चुके हैं। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान परेशानी उठानी पड़ रही है।हॉल की सीलिंग और शेड की हालत खराब है। प्राकृतिक रोशनी के लिए लगाई गई खिड़कियां भी टूट चुकी हैं। इसके अलावा कुश्ती और जिम्नास्टिक के अभ्यास के लिए बिछाया गया लकड़ी का फर्श कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में खिलाड़ियों को अभ्यास करने में दिक्कत होती है।खेल विभाग ने हॉल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मरम्मत और सुधार कार्यों का एस्टीमेट तैयार करवाया है। प्रस्तावित राशि से सीलिंग, शेड, फर्श और अन्य खराब हिस्सों की मरम्मत की जाएगी। फिलहाल बजट स्वीकृति का इंतजार है। मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करवाया जा सकेगा। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।मल्टीपर्पज हॉल में फर्श, छत व अन्य चीजें काफी खराब हो चुकी हैं। इनको ठीक करवाने के लिए 45 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है। इस राशि से हॉल के खराब हिस्सों की मरम्मत और जरूरी सुधार कार्य करवाने की योजना है। बजट उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया है।- विष्णु दास, जिला खेल अधिकारी, फतेहाबाद।