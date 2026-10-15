फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Demand for restoration of Panchayats; signature campaign to be launched in every ward

Fatehabad News: पंचायत बहाली की मांग, अब हर वार्ड में चलेगा हस्ताक्षर अभियान

Thu, 15 Oct 2026 11:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 15 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Demand for restoration of Panchayats; signature campaign to be launched in every ward
भूना। ग्राम पंचायत बहाली की मांग को लेकर आगामी रणनीति की जानकारी देते कमेटी सदस्य। ग्रामीण
भूना। नगर पालिका को भंग कर ग्राम पंचायत बहाल करने की मांग को लेकर भूना में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत मुहिम से जुड़े लोग प्रत्येक वार्ड में घर-घर जाकर लोगों का समर्थन जुटाएंगे।
विज्ञापन

उनका कहना है कि पंचायत बनने से मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर बढ़ने और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। सरपंच सुरेश कंबोज ने कहा कि नगर पालिका बनने के बाद शहर के लोगों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने वर्ष 2010 में 2800 जॉब कार्ड होने और अब 6000 से अधिक लोगों को जॉब कार्ड की जरूरत होने का दावा किया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि पंचायत बहाल होने से लोगों को रोजगार और करों से राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्व जिला पार्षद बलविंदर सिंह कैरो और समाजसेवी तरसेम शर्मा ने कहा कि करीब 1200 मतदाता ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां शहरी सुविधाओं का अभाव है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, पीडी शर्मा, खैराती लाल छोकरा और अधिवक्ता प्रवीण राणा व नरेंद्र रेवड़ी ने भी समस्याएं उठाईं। मुहिम से जुड़े लोगों ने सभी 15 पार्षदों के समर्थन का दावा किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed