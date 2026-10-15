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Fatehabad News: कार के शीशों पर काली फिल्म लगाने पर 10 हजार रुपये का चालान

Thu, 15 Oct 2026 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 15 Oct 2026 11:09 PM IST
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A fine of Rs 10,000 for applying dark film to car windows
रतिया में कार के शीशों से काली फिल्म उतरवाती यातायात पुलिस। स्रोत : पीआरओ
रतिया। वाहनों के शीशों पर नियमों के विरुद्ध काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। चेकिंग के दौरान ब्लैक फिल्म लगी एक कार का 10 हजार रुपये का चालान किया गया। पुलिस ने मौके पर ही शीशों से काली फिल्म भी उतरवा दी।
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यातायात प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वाहनों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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