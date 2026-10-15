Fatehabad News: कार के शीशों पर काली फिल्म लगाने पर 10 हजार रुपये का चालान

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यातायात प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वाहनों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यातायात प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वाहनों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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रतिया। वाहनों के शीशों पर नियमों के विरुद्ध काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। चेकिंग के दौरान ब्लैक फिल्म लगी एक कार का 10 हजार रुपये का चालान किया गया। पुलिस ने मौके पर ही शीशों से काली फिल्म भी उतरवा दी।