Fatehabad News: पटवारियों की दिक्कतें जानने दो दिन से फील्ड में उतरे राजस्व अधिकारी

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एसडीएम राजेश कुमार, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह और नायब तहसीलदार विकास ने गांव धांगड़ सहित कई गांवों में सर्वे किया। भट्टूकलां में भी नायब तहसीलदार ने फील्ड में पहुंचकर स्थिति देखी।अधिकारियों को धान के खेतों में जलभराव मिला। गन्ने की फसल आठ से 10 फीट तक ऊंची मिली। ऐसे खेतों में पहुंचने में परेशानी हुई। कई जगह नेटवर्क की समस्या भी सामने आई।पटवारियों ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर में काम करने में दिक्कत आ रही है। फोन आने पर सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। सर्वे के दौरान फोटो प्वाइंट तक पहुंचने के लिए खेत के अंदर जाना पड़ता है। जलभराव और बाजरा, गन्ना तथा कपास की फसल के कारण यह मुश्किल हो जाता है।पटवारियों के अनुसार खेतों में रास्ते की समस्या भी रहती है। गन्ने की फसल कई जगह 11 फीट तक ऊंची है। ग्रीन डॉट पर फोटो लेना होता है लेकिन नेटवर्क नहीं मिलने से परेशानी होती है। लगातार इस्तेमाल से मोबाइल फोन गर्म भी हो जाते हैं। कीटनाशकों के छिड़काव के बीच सर्वे करना भी चुनौतीपूर्ण है।पटवारियों ने मांगों को लेकर 20 से 26 अगस्त तक धरना दिया था। प्रशासन ने उन्हें काम पर लौटने के लिए नोटिस भी दिया था। अब अधिकारी फील्ड में पहुंचकर सॉफ्टवेयर सहित अन्य समस्याओं की वास्तविक स्थिति देख रहे हैं।पटवारियों ने काम करने से मना नहीं किया है। नए सॉफ्टवेयर में जो कमियां हैं अधिकारियों ने खुद भी फील्ड में जाकर देखा है। सरकार नए सॉफ्टवेयर को ठीक करवा समस्या को समाधान करवाए ताकि पटवारियों को फील्ड में कार्य के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।- कृष्ण कुमार, जिला सचिव, दी रेवन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन