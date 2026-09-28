Fatehabad News: अशोकनगर में गली के घटिया निर्माण पर गलीवासियों में रोष, काम रुकवाया

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गलीवासियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने मंत्री कृष्ण बेदी से मिलने की तैयारी शुरू कर दी। इसकी भनक लगते ही नगर परिषद के जेई बृजलाल साहू मौके पर पहुंचे और गलीवासियों से बातचीत कर खामियां दूर करने के निर्देश ठेकेदार को दिए।नगर परिषद की ओर से अशोक नगर में टावर वाली गली का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। गलीवासी विनोद, सुरेंद्र, गुरजंट, जमना देवी और सरोज सहित अन्य लोगों ने बताया कि निर्माण के दौरान गली का लेवल और ढलान बीच की ओर करने के बजाय सड़क के दोनों ओर कर दिया गया।उनका आरोप है कि इससे बारिश के दौरान आसपास के ऊंचाई वाले टिब्बा क्षेत्र का पानी गली में आने की समस्या बढ़ सकती है। गलीवासियों के अनुसार, गली में पहले से ही अक्सर सीवरेज ठप रहता है। ऐसे में पानी की उचित निकासी नहीं होने से समस्या और बढ़ सकती है।मिट्टी के साथ पुराना मलबा डालने का आरोपगलीवासियों ने आरोप लगाया कि सड़क की ढलान तैयार करने के लिए मिट्टी के साथ पुराने निर्माण का मलबा भी डाला गया और इसके ऊपर सीमेंट का लेप कर दिया गया। जानकारी मिलने पर गलीवासियों ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों से काम बंद करवा दिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया।शिकायत के चार दिन बाद मौके पर पहुंचे जेईगलीवासियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद कई दिनों तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इससे नाराज होकर उन्होंने फतेहाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से मुलाकात कर शिकायत करने का निर्णय लिया। इसी दौरान जेई बृजलाल साहू मौके पर पहुंचे। उन्होंने गली का निरीक्षण कर ठेकेदार को खराब लेवल ठीक करने तथा डाली गई मिट्टी और पुराने मलबे को हटाकर निर्धारित सामग्री से निर्माण करने के निर्देश दिए।बारिश पानी के कनेक्शन पर भी सवालगलीवासियों विनोद, गुरजंट, जमना देवी और सरोज ने आरोप लगाया कि बरसाती पानी की निकासी के लिए मेन सीवरेज लाइन में कनेक्शन देने के बजाय घरों के सीवर से कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने इसकी भी जांच कराने की मांग की।गली के लेवल और पुराने मलबे को लेकर शिकायत मिली थी। जेई को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है। यदि ठेकेदार की ओर से निर्धारित मापदंडों के विपरीत काम किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।— सुमित चोपड़ा, एमई, नगर परिषद, फतेहाबादसूचना मिलने के बाद गली का मुआयना किया गया। जांच के दौरान कुछ खामियां मिली हैं। ठेकेदार को गुणवत्ता के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।— बृजलाल, जेई, नगर परिषद, फतेहाबाद