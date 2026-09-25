Fatehabad News: नगर परिषद में बिजली सप्लाई ठप, नवजात के आधार रुके तो गृहकर नहीं हुआ जमा
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 25 Sep 2026 10:12 PM IST
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फतेहाबाद। नगर परिषद कार्यालय में शुक्रवार सुबह बिजली सप्लाई ठप होने से करीब साढ़े तीन घंटे कामकाज प्रभावित रहा। ऑनलाइन सेवाएं बंद होने से नवजात का आधार बनवाने और गृहकर जमा कराने पहुंचे लोगों को परेशानी हुई। परिवार पहचान पत्र से जुड़े कार्य भी अटक गए।
सुबह करीब 9 बजे बिजली सप्लाई में फाल्ट आने से कार्यालय का कामकाज प्रभावित हो गया। कंप्यूटर और ऑनलाइन सेवाएं बंद हो गईं। बिजली नहीं होने से कर्मचारियों के काम भी रुक गए। नगर परिषद जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बैकअप व्यवस्था नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई।
नवजात का आधार बनवाने पहुंचे परिजन करीब साढ़े तीन घंटे तक बिजली बहाल होने का इंतजार करते रहे। गृहकर जमा कराने आए लोगों को भी इंतजार करना पड़ा। कुछ लोग बिना काम करवाए वापस लौट गए। परिवार पहचान पत्र कार्यालय में पहुंचे लोगों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा।
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लोगों ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर इन सेवाओं का संचालन पूरी तरह रुक जाता है। ऐसे में जरूरी सेवाओं वाले कार्यालयों में वैकल्पिक बिजली व्यवस्था जरूरी है।
कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई में आए फाल्ट को ठीक किया। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बिजली बहाल होने के बाद कार्यालय में कामकाज दोबारा शुरू हुआ। इसके बाद आधार, गृहकर और परिवार पहचान पत्र से जुड़े काम करवाने पहुंचे लोगों को सेवाएं मिल सकीं।
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सुबह करीब 9 बजे बिजली सप्लाई में फाल्ट आने से कार्यालय का कामकाज प्रभावित हो गया। कंप्यूटर और ऑनलाइन सेवाएं बंद हो गईं। बिजली नहीं होने से कर्मचारियों के काम भी रुक गए। नगर परिषद जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बैकअप व्यवस्था नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई।
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नवजात का आधार बनवाने पहुंचे परिजन करीब साढ़े तीन घंटे तक बिजली बहाल होने का इंतजार करते रहे। गृहकर जमा कराने आए लोगों को भी इंतजार करना पड़ा। कुछ लोग बिना काम करवाए वापस लौट गए। परिवार पहचान पत्र कार्यालय में पहुंचे लोगों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा।
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लोगों ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर इन सेवाओं का संचालन पूरी तरह रुक जाता है। ऐसे में जरूरी सेवाओं वाले कार्यालयों में वैकल्पिक बिजली व्यवस्था जरूरी है।
कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई में आए फाल्ट को ठीक किया। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बिजली बहाल होने के बाद कार्यालय में कामकाज दोबारा शुरू हुआ। इसके बाद आधार, गृहकर और परिवार पहचान पत्र से जुड़े काम करवाने पहुंचे लोगों को सेवाएं मिल सकीं।