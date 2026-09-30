Fatehabad News: 24 घंटे के पड़ाव के दूसरे दिन पेंशनरों ने किया प्रदर्शन

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अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर चल रहे पड़ाव के दूसरे दिन टोहाना, जाखल, भूना, भट्टू और फतेहाबाद क्षेत्र से बड़ी संख्या में पेंशनर पहुंचे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम को मांग पत्र सौंपा।रिटायर्ड कर्मचारी संघ फतेहाबाद के जिला प्रधान भोला सिंह, कोषाध्यक्ष रघुनाथ मेहता और जिला सचिव बेगराज के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में वक्ताओं ने पेंशनरों की मांगों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2025 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बीच अंतर किया जा रहा है।उन्होंने आठवें वेतन आयोग का लाभ सभी पेंशनरों को देने की मांग की। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया जारी करने, 65 वर्ष की आयु पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत, 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत और 80 वर्ष पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने की मांग की गई।