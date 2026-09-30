Fatehabad News: चेयरमैन के निर्देश पर 27 दिन में होगी सभी वार्डाें की सफाई

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नगर परिषद ने इसके लिए बाकायदा तारीखवार शेड्यूल जारी कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित वार्ड के पार्षद और चेयरमैन खुद मॉनिटरिंग करेंगे। नगर परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार एक अक्तूबर को वार्ड नंबर एक से अभियान की शुरुआत होगी।इसके बाद दो अक्तूबर को वार्ड 27, तीन अक्तूबर को वार्ड दो, चार अक्तूबर को वार्ड 26 और पांच अक्तूबर को वार्ड तीन में सफाई करवाई जाएगी। इसी क्रम में छह अक्तूबर को वार्ड 25, सात को चार, आठ को 24, नौ को पांच और 10 अक्तूबर को वार्ड 23 में सफाई अभियान चलेगा।इसी तरह 11 अक्तूबर को वार्ड छह, 12 को 22, 13 को सात, 14 को 21, 15 को आठ, 16 को 20, 17 को नौ, 18 को 19, 19 को 10, 20 को 18, 21 को 11, 22 को 17 और 23 अक्तूबर को वार्ड 12 में सफाई होगी। अंतिम चार दिनों में 24 अक्तूबर को वार्ड 16, 25 को 13, 26 को 15 और 27 अक्तूबर को वार्ड 14 में अभियान चलाया जाएगा।