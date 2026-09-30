Fatehabad News: नो एंट्री में घुसा कैंटर चालक, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने रोका तो कुचलने का आरोप

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ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी कैंटर चालक को नियमों का उल्लंघन करने पर रोककर कार्रवाई कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान चालक ने कैंटर को वहां से भगाने का प्रयास किया। आरोप है कि कैंटर भगाने के दौरान चालक ने पुलिस कर्मचारियों को कुचलने की भी कोशिश की।घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने कैंटर चालक को काबू कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना में होमगार्ड कुलदीप को चोट लगी है। हालांकि कैंटर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस अब मामले में जांच कर रही है कि जानबूझकर कैंटर दौड़ने का प्रयास किया गया है या गलती से आगे बढ़ा है।ट्रैफिक थाना प्रभारी जयसिंह का कहना है कि लालबत्ती पर होमगार्ड ने कैंटर को रोकने का प्रयास किया है। कैंटर किस कारण से आगे बढ़ा है, इसको लेकर फिलहाल थाने में दोनों पक्षों की बातचीत चल रही है।