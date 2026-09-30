Fatehabad News: खरीद शुरू होने के बाद मंडी में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर सवाल

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एक तरफ उपायुक्त मंडी का निरीक्षण कर रहे थे और दूसरी ओर सड़कों की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसके साथ ही मंडी में जगह-जगह उगी जंगली घास और कूड़ा हटाने का काम भी चल रहा है।किसान संगठन ने अंतिम समय में शुरू हुए इन कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि खरीद सीजन से कम से कम 15 दिन पहले मंडी की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जानी चाहिए थी। खाली जगहों, सड़क किनारे और मंडी के अन्य हिस्सों में कूड़ा भी जमा दिखाई दे रहा है। धान की खरीद शुरू होने के बाद मंडी में किसानों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही बढ़ने लगी हैं।जो काम खरीद शुरू होने से होना था उसे अब करवाया जा रहे अधिकारीमंडी की सड़कों की हालत सुधारने के लिए अब मरम्मत कार्य भी शुरू किया गया है। कई हिस्सों में सड़क की पेचिंग और टूटे स्थानों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। किसान रामनिवास, रामेश्वर, भूपेंद्र सिंह, रामफल, सतनाम आदि का कहना है कि सड़कें खरीद शुरू होने से पहले दुरुस्त होनी चाहिए थीं क्योंकि धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही बढ़ने पर खराब सड़कों से परेशानी और बढ़ सकती है। सफाई के दौरान कूड़े और घास को उठाकर उचित स्थान पर पहुंचाने के बजाय कुछ स्थानों पर आग लगाकर निस्तारण किए जाने की बात भी सामने आई है। इससे मंडी परिसर में धुआं फैल रहा है। किसानों का कहना है कि कचरा जलाने से प्रदूषण बढ़ने के साथ आसपास मौजूद किसानों, मजदूरों और आढ़तियों को परेशानी होती है। कचरे का उचित तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए।किसान संगठन बोले -15 दिन पहले करनी चाहिए थी व्यवस्थाएंफतेहाबाद पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के सदस्य मलकीत सिंह, सुरजीत उप्पल, रमनदीप सिंह आदि का कहना है कि मार्केटिंग बोर्ड के संबंधित अधिकारियों को खरीद शुरू होने के 15 दिन पहले ही मंडी में व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अब सफाई के नाम पर कूड़े को आग लगाई जा रही है और सड़क की मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है।सड़कों की मरम्मत का काम तकनीकी शाखा देखती है। मंडी में समय-समय पर सफाई करवाई जा रही है।- अमित रोहिल्ला, सचिव, अनाज मंडी फतेहाबाद।