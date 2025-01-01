Fatehabad News: मेरी फसल-मेरा ब्योरा सत्यापन न होने से नहीं कट रहे गेट पास, मंडी के बाहर डेरा डाले किसान

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किसानों का कहना है कि मंडी के अंदर फसल डालकर उसे सुखाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानी और बढ़ गई है। नई अनाज मंडी में बुधवार तक करीब 145 किसानों के गेट पास कट चुके हैं जबकि कई किसान अभी भी गेट पास जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।किसानों का कहना है कि उन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण कराया हुआ है लेकिन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से गेट पास जारी नहीं हो रहा। गेट पास नहीं मिलने के कारण वे मंडी के अंदर प्रवेश कर फसल की ढेरियां नहीं लगा पा रहे हैं। संवादमंडी में नहीं शुरू हुई दूसरे दिन भी खरीदमंडी में सात हजार क्विंटल धान के गेट पास कट चुके हैं लेकिन दूसरे दिन भी खरीद शुरू नहीं हुई। अधिकारियों का कहना है कि धान फसल में अभी नमी है इसलिए खरीद नहीं की जा रही है। जिले में सात मंडी है और 50 खरीद केंद्र है।सुबह 8 बजे मंडी में पहुंचे किसानबुधवार को मंडी के बाहर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में अपनी धान की फसल लेकर पहुंचे झलनियां गांव के किसान इंद्र सिंह, बलवंत, संदीप सिंह ने बताया कि वे सुबह से अपनी फसल लेकर गेट के बाहर खड़े हैं। कर्मचारियों की ओर से गेट पास कटने को लेकर आपत्ति बताई जा रही है। गेट पास काटने वाले कर्मचारियों ने बताया कि उनका मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर उनका पंजीकरण पूरा नहीं हुआ है जिस कारण उनकी फसल का गेट पास नहीं कट रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने पंजीकरण करवा लिया है, जब चेक किया गया तो पटवारी या अन्य अधिकारियों की ओर से उसका सत्यापन नहीं किया गया है। पंजीकरण का सत्यापन नहीं होने के कारण वह गेट पास नहीं काट रहे हैं।समय बचने के बजाय लग रहा ज्यादामंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों ने बताया कि उन्होंने फसल को पकने के बाद काट लिया और समय बचाने के लिए जल्दी मंडी लेकर आए हैं। लेकिन मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर उनका पंजीकरण सत्यापन के कारण पूरा नहीं हुआ है। उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है कि कब तक उनके पंजीकरण का कार्य पूरा होगा। जब तक पंजीकरण का सत्यापन पूरा नहीं होता तब तक गेट पास नहीं कटेगा और अगर गेट पास ही नहीं कटेगा तो उनकी फसल कैसे बिकेगी।हम सुबह आठ बजे धान लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन गेट पास नहीं कटने के कारण बाहर ही खड़े हैं। कर्मचारियों ने बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। हमने पंजीकरण कराया हुआ है लेकिन पटवारी या संबंधित अधिकारियों ने अभी तक सत्यापन नहीं किया।- किसान इंद्र सिंह, गांव झलनियां।-फसल पकने के बाद हमने समय बचाने के लिए धान जल्दी काटकर मंडी पहुंचाया था लेकिन यहां गेट पास नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई। पता नहीं सत्यापन कब पूरा होगा। जब तक गेट पास नहीं कटेगा, मंडी में फसल की ढेरी नहीं लगा सकते और फसल बेचने की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ेगी।-किसान बलवंत, गांव झलनियां।गेट पास कट रहे हैं, बुधवार को करीब 150 किसानों के गेट पास कटे हैं। जिन किसानों के मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है उनके गेट पास नहीं कट रहे हैं।-अमित रोहिल्ला, सचिव, मार्केट कमेटी फतेहाबाद।