Fatehabad News: पांच माह से भुगतान अटका, नागरिक अस्पताल में प्रसूताओं का भोजन बंद

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राष्ट्रीय सर्व समाज ट्रस्ट की ओर से अस्पताल में दाखिल गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन तीन समय भोजन दिया जाता था। संस्था को प्रति महिला प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाना था। ट्रस्ट का करीब ढाई लाख रुपये बकाया है। पांच माह से भुगतान नहीं मिलने के कारण संस्था ने अपनी व्यवस्था जारी रखने में असमर्थता जताई और भोजन देना बंद कर दिया।भोजन की व्यवस्था बंद होने से अस्पताल में भर्ती महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 10 से 15 महिलाओं की डिलीवरी होती है। सामान्य प्रसव के बाद महिला को करीब तीन दिन अस्पताल में रहना पड़ता है।वहीं सिजेरियन डिलीवरी के मामलों में कम से कम पांच दिन भर्ती रहना जरूरी होता है। इस दौरान पौष्टिक भोजन की जरूरत भी अधिक रहती है। सबसे ज्यादा परेशानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हो सकती है। इनमें कई महिलाएं अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भोजन की इसी व्यवस्था पर निर्भर थीं।आर्थिक परेशानी के चलते बंद हुई व्यवस्थाराष्ट्रीय सर्व समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष जितेंद्र मंगल ने बताया कि संस्था लंबे समय से अस्पताल में भर्ती महिलाओं को भोजन उपलब्ध करवा रही थी। इसके लिए निर्धारित राशि के अनुसार भुगतान होना था लेकिन पांच माह से भुगतान अटका हुआ है। संस्था ने कई महीने तक अपनी ओर से व्यवस्था जारी रखी। इसके बाद आर्थिक परेशानी के चलते भोजन उपलब्ध करवाना बंद करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन की ओर से अब दूसरी संस्था से संपर्क कर भोजन की व्यवस्था शुरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल नई व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के साथ प्रसूताओं के भोजन का नियमित इंतजाम करना अस्पताल प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है।- संस्था का भुगतान स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से किया जाना है। इसके लिए प्रक्रिया जारी है और भुगतान करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।- डॉ. बुधराम, सिविल सर्जन।- प्रसूताओं के भोजन की व्यवस्था दोबारा शुरू करवाने के लिए दूसरी संस्था से भी संपर्क किया जा रहा है। जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है।- डॉ. सुभाष, एसएमओ, नागरिक अस्पताल।