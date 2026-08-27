Fatehabad News: ऑनलाइन पोर्टल की खामियों पर पटवारियों का विरोध प्रदर्शन जारी

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जिला उपप्रधान कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित धरने में पटवारियों और कानूनगो ने सरकार से ऑनलाइन पोर्टल की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामियों के कारण राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कर्मचारियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।कृष्ण कुमार ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। उन्होंने प्रोबेशन पटवारियों को हटाने और 50 वर्ष की आयु वाले पटवारियों व कानूनगो को जबरन सेवानिवृत्त करने संबंधी आदेशों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संगठन ऐसे फैसलों का विरोध करता है।कर्मचारियों ने मांग की कि ऑनलाइन पोर्टल की खामियों को प्राथमिकता से दूर किया जाए, ताकि राजस्व संबंधी काम सुचारू रूप से हो सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्याओं का समाधान होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।धरने में किसानों ने भी पटवारियों और कानूनगो की मांगों का समर्थन किया। किसानों ने कहा कि राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में आने वाली तकनीकी दिक्कतों का असर आम लोगों के काम पर भी पड़ता है। इसलिए सरकार को इन खामियों का जल्द समाधान करना चाहिए।इस अवसर पर जिला कैशियर बलबीर सिंह, सीता राम पटवारी, करनैल सिंह, विक्रम डारा, मोहन लाल, संदीप पटवारी, उमेश पटवारी सहित जिले के पटवारी और कानूनगो मौजूद रहे।