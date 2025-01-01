Fatehabad News: धान की आवक बढ़ी, फसल रखने के लिए किसानों में जद्दोजहद

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जिले की मंडियों में अब तक 4,48,940 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। अकेले एक दिन में करीब 1,16,300 क्विंटल धान पहुंचा। अब तक 2444 किसानों के गेट पास जारी किए जा चुके हैं। लगातार बढ़ रही आवक के कारण मंडियों में फसल रखने के लिए उपलब्ध स्थान कम पड़ रहा है। वहीं, मंडियों में पहुंची धान की फसल का उठान भी शुरू हो गया है।अब तक करीब 2290 क्विंटल धान का उठान किया जा चुका है, जबकि बड़ी मात्रा में फसल का उठान अभी बाकी है। किसानों का कहना है कि धान की कटाई का सीजन तेजी पर है और आने वाले दिनों में आवक और बढ़ेगी। ऐसे में उठान में तेजी नहीं आई तो मंडियों में जगह की समस्या गंभीर हो सकती है। किसानों रामभगत, रोहतास, राजेंद्र और हरिराम ने प्रशासन व खरीद एजेंसियों से उठान तेज करवाकर मंडियों में जगह खाली कराने की मांग की है।एक दिन में मंडियों में पहुंची 1,16,300 क्विंटल धानफतेहाबाद जिले की विभिन्न मंडियों में अब तक 4,48,940 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई है। इसमें 1,16,300 क्विंटल धान की आवक एक दिन बुधवार को हुई है। कुल आवक में से अब तक 82,040 क्विंटल धान की बिक्री हो चुकी है, जबकि 3,66,900 क्विंटल धान अभी बिक्री के लिए शेष है। मंडियों से अब तक 2,290 क्विंटल धान का उठान हुआ है, जबकि 79,760 क्विंटल का उठान होना बाकी है। आवक और उठान के बीच अंतर अधिक होने के कारण मंडियों में फसल का दबाव लगातार बढ़ रहा है। मंडी में पहुंचे किसानों का कहना है कि धान की कटाई का सीजन जोरों पर है और आने वाले दिनों में आवक और बढ़ने की संभावना है। यदि मंडियों से धान का उठान तेजी से नहीं हुआ तो किसानों की परेशानी और बढ़ सकती है। किसानों ने प्रशासन और खरीद एजेंसियों से मंडियों में जगह खाली करवाने के लिए उठान प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है।:: धान की आवक के साथ-साथ उठान प्रक्रिया को शुरू किया गया है। आगामी दिनों में आवक बढ़ने के आसार है। किसानों को खरीद के दौरान कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी।अमित रोहिल्ला, सचिव मार्केट कमेटी, फतेहाबाद।