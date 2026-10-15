Fatehabad News: परमिंदर की हत्या के विरोध में संगठनों ने किया प्रदर्शन

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भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के जिला प्रधान निर्भय सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि चौक पर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब में बढ़ते नशे के कारोबार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या गंभीर होती जा रही है और युवा तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं।प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार से नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की। उन्होंने नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।इस अवसर पर इंकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत गोपी, आईसा के प्रदेश अध्यक्ष रवि रतिया, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य काका सिंह लघुवास और इकबाल सिंह तथा भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के प्रधान सतनाम सिंह लांबा बघा सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।