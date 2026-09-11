Fatehabad News: सीवरेज और पेयजल कनेक्शनों का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा तैयार

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जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, फतेहाबाद के सलाहकार शर्मा चंद लाली ने बताया कि कर्मचारियों को शहर में घर-घर जाकर सीवरेज व पेयजल कनेक्शनों का विवरण जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे टीमों को सही जानकारी उपलब्ध करवाएं और अपने सीवरेज कनेक्शन की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करवाएं।उन्होंने बताया कि बिना मंजूरी वाले सीवरेज कनेक्शन नियमानुसार बंद किए जा सकते हैं। साथ ही, बिना अनुमति दोबारा कनेक्शन जोड़ने पर नोटिस जारी किया जाएगा।तीन टीमों को सौंपी जिम्मेदारीसीवरेज कनेक्शनों की जांच के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। पहली टीम की इंचार्ज निर्मला रानी, दूसरी की सुमन रानी और तीसरी टीम की इंचार्ज सतीश कुमार हैं। टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर कनेक्शनों की जांच करेंगी और जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज करेंगी।