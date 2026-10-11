Fatehabad News: नीलकंठ वॉरियर्स और माही फाइटर्स ने जीते क्रिकेट मैच

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शहर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में नीलकंठ वॉरियर्स और सेवन जोन एक्स-1 की टीमें आमने-सामने रहीं। टॉस जीतकर नीलकंठ वॉरियर्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेवन जोन एक्स-1 को 20 ओवर में 91 रन पर ऑलआउट कर दिया।आयोजक प्रवीण मराठा, सतीश पटवारी, गोविंदा सैनी, डॉ. पीयूष अरोड़ा और विक्की ने बताया कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीलकंठ वॉरियर्स ने 11.2 ओवर में दो विकेट खोकर 92 रन बनाए और मुकाबला जीत लिया। सम्राट सग्गू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने चार ओवर में मात्र पांच रन देकर पांच विकेट हासिल किए।